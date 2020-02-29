Bayern Münih, koronavirüs nedeniyle futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çekilmesini istemiyor

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, futbolculara koronavirüse karşı tedbir amacıyla taraftarlarla fotoğraf çekilmek ve imza dağıtmak gibi aktivitelerden kaçınmasının önerildiği belirtildi.
Açıklamada, antrenman ve maçlara gelen taraftarların durumu anlayışla karşılamasının beklendiği ifade edildi.
Daha önce de İngiltere ekibi Newcastle United'ın teknik direktörü Steve Bruce, önlem amacıyla futbolcuların ve teknik heyetin el sıkışmasını yasakladıklarını duyurmuştu.
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