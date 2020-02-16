Bayern Münih işi ilk yarıda bitirdi

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Rhein Energie Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Lewandowski, 5. dakikada Coman ile 12. ve 66. dakikalarda Gnabry'den geldi. Köln'ün tek sayısını ise 70. dakikada Uth kaydetti.

Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry'nın kariyerinde en çok gol attığı takım, 6 golle Köln.

Bu sonucun ardından Bayern Münih son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik performansa ulaşarak 46 puana yükseldi. Son 5 maçta 2. yenilgisini alan Köln ise 23 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih evinde Paderborn ile karşılaşacakken, Köln ise deplasmanda Hertha Berlin'e konuk olacak.