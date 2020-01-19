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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 20:15
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 20:17

Bayern Münih ikinci yarı farka gitti

Bayern Münih ikinci yarı farka gitti

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Almanya 1. Bundesliga'nın 18. haftasında Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Berlin Olympiastadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 4-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Bayern Münih'in gollerini 60. dakikada Thomas Müller, 73. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 75. dakikada Thiago Alcantara ve 84. dakikada Ivan Perisic attı.

Bayern Münih, bu sonuçla birlikte Berlin deplasmanında 4 yıl aradan sonra lig maçı kazandı.

İkinci devreye galibiyetle başlayan Bayern Münih, puanını 36'ya yükseltti ve lider Leipzig ile arasındaki farkı 4'e indirdi. Hertha ise 19 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Schalke 04'ü ağırlayacak. Hertha Berlin ise Wolfsburg'un konuğu olacak.

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