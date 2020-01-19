Bayern Münih ikinci yarı farka gitti

İlk yarısı 0-0 biten maçta Bayern Münih'in gollerini 60. dakikada Thomas Müller, 73. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 75. dakikada Thiago Alcantara ve 84. dakikada Ivan Perisic attı.
Bayern Münih, bu sonuçla birlikte Berlin deplasmanında 4 yıl aradan sonra lig maçı kazandı.
İkinci devreye galibiyetle başlayan Bayern Münih, puanını 36'ya yükseltti ve lider Leipzig ile arasındaki farkı 4'e indirdi. Hertha ise 19 puanda kaldı.
Bayern Münih, gelecek hafta Schalke 04'ü ağırlayacak. Hertha Berlin ise Wolfsburg'un konuğu olacak.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Sivasspor'da Uğur Çiftci kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Mücadele Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.
Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.
Galatasaray, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Denizlispor 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Yukat Denizlispor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.