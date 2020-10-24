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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 19:53
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Bayern Münih, Frankfurt'u 5'ledi

Bayern Münih, Frankfurt'u 5'ledi

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AA

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt’u Allianz Arena’da konuk etti.

İlk yarıyı 10. ve 26. dakikalarda Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan Bavyera ekibi, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek 60. dakikada Lewandowski, 72. dakikada Leroy Sane ve 90. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 12’ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 8 puanda kaldı.

LEIPZIG 3 PUAN ALDI

Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu’nda yer alan Leipzig de sahasında Hertha Berlin’i 2-1 yendi.

Başkent ekibinin 8. dakikada Jhon Cordoba'nın attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Leipzig 11. dakikada Dayot Upamecano ve 77. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ile iki gol buldu ve karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Leipzig böylelikle ligde 13 puanla liderliğini sürdürdü. Hertha Berlin’in ise 3 puanı bulunuyor.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmada Borussia Mönchengladbach deplasmanda Mainz 05’i 3-2 yendi. Union Berlin-Freiburg karşılaşması ise 1-1 berabere tamamlandı.

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