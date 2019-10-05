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Bayern Münih evinde ağır yaralı

Bayern Münih evinde ağır yaralı

Almanya Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde Bayern Münih, evinde Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada sürpriz bir sonuç çıktı ve Hoffenheim sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hoffenheim'a galibiyeti getiren goller, 54. ve 79. dakikalarda Adamyan'dan geldi. Bayern Münih'in tek sayısını ise 76. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

ÜST ÜSTE 10 MAÇTA GOL ATTI

Robert Lewandowski, bu golle birlikte Bundesliga'da ilk 7 haftada 11 gol atan ilk oyuncu oldu. Polonyalı golcü ayrıca, üst üste 10 maçta ağları sarstı ve bu sezon tüm kulvarlarda toplam 15 gol atmış oldu.

Hofenheim'a tarihinde [11 maç] evinde ilk kez yenilen Bayern Münih, ligdeki ilk yenilgisini alırken, 14 puanda kaldı. Hoffenheim ise 4 maç sonra kazandı ve 8 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih deplasmanda Augsburg ile karşılaşacakken, Hoffenheim ise evinde Schalke'yi konuk edecek.

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