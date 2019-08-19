Bayern Münih, Coutinho transferini resmen açıkladı

Avrupa'da bir flaş transfer daha tamamlandı! Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Alman ekibi, Coutinho'yu 8.5 milyon euro kiralama bedeli ile transfer ederken yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu 120 milyon euro olarak açıklandı.
Philippe Coutinho, Bayern Münih'te 10 numaralı formayı giyecek.
TARİHE GEÇECEK TRANSFER
Bayern, Coutinho'nun bonservisini alması halinde ise kulüp transfer rekorunu da kırmış olacak. Bayern Münih tarihinin en pahalı transferi 80 milyon euro ile Lucas Hernandez'e aitti.
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