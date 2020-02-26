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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 00:56
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 00:57

Bayern Münih, Chelsea deplasmanından galibiyetle döndü

Bayern Münih, Chelsea deplasmanından galibiyetle döndü

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UEFA Şampiyonlar Ligi 16 turunun ilk maçında Chelsea kendi evinde Bayern Münih'i konuk etti.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Londra Fatihi Gnabry, sahneye çıktı ve 3 dakikada 2 gol atarak deplasmanda Bayern Münih'i 2-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya temsilcisi, Lewandowski'nin golü ile durumu 3-0 getirdi. 84. dakikada Chelsea oyuncusu  Marcos Alonso kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Bayern Münih, Londra deplasmanından büyük avantaj ile evine geri döndü.  Maçın ikinci ayağı ise 18.03.2020'da Bayern Münih'in evinde olacak. TSİ saatine göre karşılaşma 23.00'da yayınlanacak.

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