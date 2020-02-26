Bayern Münih, Chelsea deplasmanından galibiyetle döndü

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Londra Fatihi Gnabry, sahneye çıktı ve 3 dakikada 2 gol atarak deplasmanda Bayern Münih'i 2-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya temsilcisi, Lewandowski'nin golü ile durumu 3-0 getirdi. 84. dakikada Chelsea oyuncusu Marcos Alonso kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Bayern Münih, Londra deplasmanından büyük avantaj ile evine geri döndü. Maçın ikinci ayağı ise 18.03.2020'da Bayern Münih'in evinde olacak. TSİ saatine göre karşılaşma 23.00'da yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmesinin ilk ayağında San Paolo'da karşı karşıya gelen Napoli ve Barcelona, 90 dakikanın sonunda 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 16 turunun ilk maçında Chelsea kendi evinde Bayern Münih'i konuk etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün kongre üyelerine rozet takdim töreninde konuştu. Galatasaray derbisine dair önemli açıklamalar yapan Ali Koç, görevi bırakmak gibi bir durum olmadığını ancak genel kurul isteyenlerin de önünü kapamayacaklarını belirterek hodri meydan dedi!
Mohamed Elneny, Beşiktaş'a transfer olmasında en büyük katkıyı Mesut Özil'in sağladığını açıkladı.
Hafta sonu oynanan dev derbiden zaferle çıkan Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçını kazandı ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası iki takımında da birçok kişinin PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. TFF ayrıca, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de PFDK’lık olduğuınu bildirdi.
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe derbisi sırasında yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.