Bayern Münih, Chelsea deplasmanından galibiyetle döndü

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İlk yarı Napoli, ikinci yarı Barça İlk yarı Napoli, ikinci yarı Barça UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmesinin ilk ayağında San Paolo'da karşı karşıya gelen Napoli ve Barcelona, 90 dakikanın sonunda 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bayern ikinci yarıda şov yaptı Bayern ikinci yarıda şov yaptı UEFA Şampiyonlar Ligi 16 turunun ilk maçında Chelsea kendi evinde Bayern Münih'i konuk etti.

Ali Koç'tan derbi sonrası ilk açıklama Ali Koç'tan derbi sonrası ilk açıklama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün kongre üyelerine rozet takdim töreninde konuştu. Galatasaray derbisine dair önemli açıklamalar yapan Ali Koç, görevi bırakmak gibi bir durum olmadığını ancak genel kurul isteyenlerin de önünü kapamayacaklarını belirterek hodri meydan dedi!

Elneny transferinde Mesut Özil detayı Elneny transferinde Mesut Özil detayı Mohamed Elneny, Beşiktaş'a transfer olmasında en büyük katkıyı Mesut Özil'in sağladığını açıkladı.

G.Saray'dan 'konsantrasyon' videosu G.Saray'dan 'konsantrasyon' videosu Hafta sonu oynanan dev derbiden zaferle çıkan Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçını kazandı ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline geldi.

Derbinin faturası ağır olacak! Cezalar yolda Derbinin faturası ağır olacak! Cezalar yolda Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası iki takımında da birçok kişinin PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. TFF ayrıca, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de PFDK’lık olduğuınu bildirdi.