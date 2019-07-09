Bayern Münih, Cengiz Ünder'e talip oldu

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'e, Bayern Münih kancası. Alman Kicker dergisi, gelişim potansiyeli yüksek olan milli futbolcu Cengiz'in transferi konusunun Bayern Münih kulübünde görüşüldüğünü duyurdu. 2017-18 sezonunun başında 14 milyon Euro'ya Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz, İtalyan ekibi ile çıktığı 65 maçta 14 gol attı, 13 asist kaydetti. 19 kez de milli formayı giyen 21 yaşındaki futbolcu, 6 golün altına imzasını attı. (Sabah)