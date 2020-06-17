Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.
Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Werder Bremen özellikle karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol pozisyonlardan yararlanmayınca Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8'nci, toplamda ise 30'üncü şampiyonluğuna ulaştı.
Öte yandan Paderborn deplasmanda Union Berlin'e 1-0 yenildi.
20 puanla 18. ve son sırda yer alan Paderborn'un küme düşmesi kesinleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist dev bir maçla belli oluyor... Fenerbahçe, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-lacivertlilerde tek hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip finale çıkarak bu sezon çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı taraftarının yüzünü güldürmek. Bordo-mavililer ise Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, Kupa'da da finale yükselerek çifte kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar Trabzon sokaklarında 23 yıl sonra gelen galibiyeti coşkuyla kutladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, kendileri gibi üst seviye takımların böyle goller yememesi gerektiğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir, hem lig hem de kupada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Deniz Türüç, Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçta oyundan alınınca kenar yönetime tepki gösterdi. Tribündeki yardımcı antrenör Volkan Demirel ise Türüç'e eliyle 'otur' işareti yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı.
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz'in bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Bu itirazlar sonrasında Belözoğlu kırmızı kart ile cezalandırıldı.