  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 01:17
  • |
  • Son Güncelleme:

Bayern Münih Berlin deplasmanında tökezledi

Bayern Münih Berlin deplasmanında tökezledi

Paylaş

Bundesliga'da Union Berlin'e konuk olan Bayern Münih rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, Union Berlin'e konuk oldu.

Union Berlin maçta golü erken buldu. 4. dakikada Grischa Prömel takımını 1-0 öne geçirirken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 67. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda ise başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 24 puana ulaştı. Union Berlin ise puanını 17'ye yükseltti.

Leipzig'in kazanmasıyla birlikte Bayern Münih'e zirvede ortak çıktı. İki takım da 24 puanla ligin en üstünde yer alıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü
Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü

Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü

Fenerbahçe'de sahasında bir darbe de Yeni Malatyaspor'dan
Fenerbahçe'de sahasında bir darbe de Yeni Malatyaspor'dan

Fenerbahçe'de sahasında bir darbe de Yeni Malatyaspor'dan

Erol Bulut: 'Bu sonuçların sebebini bulmaya çalışıyoruz'
Erol Bulut: 'Bu sonuçların sebebini bulmaya çalışıyoruz'

Erol Bulut: 'Bu sonuçların sebebini bulmaya çalışıyoruz'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Hamzaoğlu: 'Bu sonuç bizim için sürpriz değil'
Hamzaoğlu: 'Bu sonuç bizim için sürpriz değil'

Hamzaoğlu: 'Bu sonuç bizim için sürpriz değil'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın sonucunun kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

Caner Erkin: 'Bugün her şey eksikti'
Caner Erkin: 'Bugün her şey eksikti'

Caner Erkin: 'Bugün her şey eksikti'

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekipte Caner Erkin maç sonu açıklamalarda bulundu.

Nefes kesen maçta kazanan Ankaragücü
Nefes kesen maçta kazanan Ankaragücü

Nefes kesen maçta kazanan Ankaragücü

Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yendi; ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Umut Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Özel hırsım yok'
Umut Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Özel hırsım yok'

Umut Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Özel hırsım yok'

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Gecenin kahramanlarından Umut Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu.

Manchester derbisinde kazanan çıkmadı
Manchester derbisinde kazanan çıkmadı

Manchester derbisinde kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Manchester City 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye bir darbe de basketboldan
Fenerbahçe'ye bir darbe de basketboldan

Fenerbahçe'ye bir darbe de basketboldan

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 83-79 yendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.