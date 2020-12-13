Bayern Münih Berlin deplasmanında tökezledi

Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, Union Berlin'e konuk oldu.
Union Berlin maçta golü erken buldu. 4. dakikada Grischa Prömel takımını 1-0 öne geçirirken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 67. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda ise başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 24 puana ulaştı. Union Berlin ise puanını 17'ye yükseltti.
Leipzig'in kazanmasıyla birlikte Bayern Münih'e zirvede ortak çıktı. İki takım da 24 puanla ligin en üstünde yer alıyor.
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