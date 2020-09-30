Bayern Münih Almanya Süper Kupası'nın sahibi oldu

Almanya Süper Kupa'sında Bayern Münih ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan maçta kupa Bayern Münih'e gitti.
Bayern Münih maça hızlı başladı. 18. dakikada Tolisso'nun golüyle 1-0 öne geçen Bavyera ekibi 32. dakikada Thomas Müller ile skoru 2-0'a getirdi.
Borussia Dortmund 39. dakikada Julian Brandt'in golüyle farkı bire indirirken 55. dakikada Erling Haaland'ın golü skoru eşitledi ve maç 2-2'ye geldi.
2-0 öne geçtikten sonra skoru koruyamayan Bayern Münih, son bölümde yeniden öne geçti. 82. dakikada Joshua Kimmich'in golü skoru belirledi ve Bayern Münih sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bayern Münih, 3-2'lik galibiyetle Almanya Süper Kupa'nın kazananı oldu. Geçen yıl bu kupada yine iki takım karşılaşmış ve kazanan Borussia Dortmund olmuştu.
Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürdü.
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