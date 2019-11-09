Bayern Münih, Borussia Dortmund'u farklı mağlup etti

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Robert Lewandowski, 47. dakikada Serge Gnabry, 76. dakikada Robert Lewandoski ve 80. dakikada Mats Hummels kendi kalesine attı.

Bayern Münih, Dortmund ile evinde oynadığı son 5 maçta 24 gol attı, sadece 2 gol yedi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 21 puana yükseldi. Dortmund ise 19 puanda kaldı.

Bayern, milli maç arasından sonra Düsseldorf'a konuk olacak. Dortmund ise sahasında Paderborn ile karşılaşacak.