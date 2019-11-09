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Bayern Münih, Borussia Dortmund'u farklı mağlup etti

Bayern Münih, Borussia Dortmund'u farklı mağlup etti

Almanya 1. Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 4-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Robert Lewandowski, 47. dakikada Serge Gnabry, 76. dakikada Robert Lewandoski ve 80. dakikada Mats Hummels kendi kalesine attı.

Bayern Münih, Dortmund ile evinde oynadığı son 5 maçta 24 gol attı, sadece 2 gol yedi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 21 puana yükseldi. Dortmund ise 19 puanda kaldı.

Bayern, milli maç arasından sonra Düsseldorf'a konuk olacak. Dortmund ise sahasında Paderborn ile karşılaşacak.


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