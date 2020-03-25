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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 14:21
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 14:21

Batuhan Kırdaroğlu, Altınordu'da aradığını bulamadı

Batuhan Kırdaroğlu, Altınordu'da aradığını bulamadı

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TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da devre arasında Süper Lig ekibi Göztepe'den kiralanan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu, kırmızı-lacivertli takımda beklediği süreyi bulamadı.

Göztepe'nin tecrübe kazanması için gönderdiği genç oyuncu, Altınordu'da sadece 3 karşılaşmada görev aldı.

Deplasmanda 3-3 sona eren Fatih Karagümrük maçında 77'nci dakikada sahaya adımını atan Batuhan, 4-2 mağlubiyetle sonuçlanan Adana Demirspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. İstanbulspor deplasmanın ilk kez ilk 11'de şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, bu kez müsabakanın devre arasında oyundan alındı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sol kanatta Metehan'a görev vermeyi tercih etti.

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