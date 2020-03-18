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  • Batuhan Karadeniz'den koronavirüs tepkisi: Stoperlere söylerseniz 4 adımdan fazla yaklaşmazlarsa oynayalım
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 16:06
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  • 18 Mart 2020 Çarşamba 16:06

Batuhan Karadeniz'den koronavirüs tepkisi: Stoperlere söylerseniz 4 adımdan fazla yaklaşmazlarsa oynayalım

Batuhan Karadeniz'den koronavirüs tepkisi: Stoperlere söylerseniz 4 adımdan fazla yaklaşmazlarsa oynayalım

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Futbol kariyeriyle hayal kırıklığı yaratan Batuhan Karadeniz, sosyal medya kullanımında tam tersi bir grafik çiziyor. 28 yaşındaki forvet, koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve Türk futbol tarihine damga vurması beklenen fakat hayal kırıklığı yaratan Batuhan Karadeniz, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. 29 yaşındaki Tuzlasporlu futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğini açıklamasının ardından Instagram hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Sakaryaspor'da görev alan Berkancan Değirmencioğlu ile kıyasıya mücadele ettiği fotoğrafı paylaşan Batuhan, şu notu düştü:

"Futbol temaslı bir oyundur. Bundan sonra stoperlere söylerseniz 4 adımdan fazla yaklaşmazlarsa oynayalım."

Sezona Bandırmaspor'da başlayan Batuhan, devre arasında İstanbul ekibi Tuzlaspor'a transfer olmuştu. Bandırma'da 10 gol atan tecrübeli oyuncu, Tuzla'da 5 gol kaydetti.

(Fanatik)

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Batuhan yine sosyal medya paylaşımıyla gündemde

Batuhan yine sosyal medya paylaşımıyla gündemde

Futbol kariyeriyle hayal kırıklığı yaratan Batuhan Karadeniz, sosyal medya kullanımında tam tersi bir grafik çiziyor. 28 yaşındaki forvet, koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

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