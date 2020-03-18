Batuhan Karadeniz'den koronavirüs tepkisi: Stoperlere söylerseniz 4 adımdan fazla yaklaşmazlarsa oynayalım

Beşiktaş altyapısında yetişen ve Türk futbol tarihine damga vurması beklenen fakat hayal kırıklığı yaratan Batuhan Karadeniz, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. 29 yaşındaki Tuzlasporlu futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğini açıklamasının ardından Instagram hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Sakaryaspor'da görev alan Berkancan Değirmencioğlu ile kıyasıya mücadele ettiği fotoğrafı paylaşan Batuhan, şu notu düştü:
"Futbol temaslı bir oyundur. Bundan sonra stoperlere söylerseniz 4 adımdan fazla yaklaşmazlarsa oynayalım."
Sezona Bandırmaspor'da başlayan Batuhan, devre arasında İstanbul ekibi Tuzlaspor'a transfer olmuştu. Bandırma'da 10 gol atan tecrübeli oyuncu, Tuzla'da 5 gol kaydetti.
(Fanatik)
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