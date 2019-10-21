Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Son 3 maçta 5 gol attı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan takımlardan Bandırmaspor, ligin 9. haftasında sahasında Niğde Belediye ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 4-1'lik skorla galip tamamlayan bordo beyazlı takımda Batuhan Karadeniz maça damga vurdu.

Maçın 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Batuhan, 90+4. dakikasında yeniden sahneye çıktı ve skoru belirledi: 4-1

Ev sahibi Bandırmaspor adına diğer goller Sinan Akaydın ve Erkan Taşkıran'dan gelirken konuk takımın tek sayısını Embiya Ayyıldız kaydetti.

Son 3 maçta 5 gol atan ve bu hafta da rakip fileleri sarsmayı başaran 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki 8. resmi maçında 6 gole ulaşmayı başardı.

(Fanatik)