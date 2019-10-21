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  3. Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Son 3 maçta 5 gol attı

Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Son 3 maçta 5 gol attı

Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Son 3 maçta 5 gol attı

Bandırmaspor'un sahasında Niğde Belediye'yi 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Batuhan Karadeniz, mücadeleye damga vurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan takımlardan Bandırmaspor, ligin 9. haftasında sahasında Niğde Belediye ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 4-1'lik skorla galip tamamlayan bordo beyazlı takımda Batuhan Karadeniz maça damga vurdu.

Maçın 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Batuhan, 90+4. dakikasında yeniden sahneye çıktı ve skoru belirledi: 4-1

Ev sahibi Bandırmaspor adına diğer goller Sinan Akaydın ve Erkan Taşkıran'dan gelirken konuk takımın tek sayısını Embiya Ayyıldız kaydetti.

Son 3 maçta 5 gol atan ve bu hafta da rakip fileleri sarsmayı başaran 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki 8. resmi maçında 6 gole ulaşmayı başardı.

(Fanatik)

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