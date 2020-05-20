Baskonia'da belirsizlik sürüyor

Baskonia Genel Menajeri Felix Fernandez, yaptığı açıklamada Shavon Shields ve Tornike Shengelia'nın durumlarıyla ilgili konuştu.
2018 yılında takıma katılan Shields'in sözleşmesinin sona ereceğini belirten Fernandez, kendisine teklif yapacağız ancak hangi takımla görüşmek isterse görüşebilir diyerek Shields'i takımda tutmak için büyük çabalar sarf etmeyeceklerinin mesajını verdi.
Takımın yıldızı Tornike Shengelia da ise durum biraz daha farklı. Fernandez, tecrübeli oyuncu için "Tornike bizim kaptanımız ve iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Onun kalacağına inanıyoruz, ayrılması bizim için sürpriz olur" açıklamasında bulundu.
Bu sezon istediği noktaya çıkamayan Baskonia, hem Turkish Airlines Euroleague'de hem de İspanya Ligi'nde play-off mücadelesi veriyordu.
(beIN SPORTS)
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