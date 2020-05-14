Basketbolda olimpiyat elemelerinin tarihleri belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, yeniden planlanan FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nin 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını onayladı.

4 ayrı ülkede gerçekleştirilecek FIBA Olimpiyat Elemeleri; Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'da oynanacak. Türkiye’nin de dahil olduğu toplam 24 takım, her biri 6 takımdan oluşan bu 4 eleme turnuvasında mücadele edecek. Kura çekimine 3'üncü torbadan katılan A Milli Takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer almıştı.



Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.