Basketbolda normal sezon tamamlandı

Ligde daha önce play-off'a kalan takımlar belli olurken, son haftayla sıralama ve eşleşmeler belirlendi.

Süper Lig'de normal sezonun son haftasında oynanan maçların ardından play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol eşleşmeleri oluştu.

Play-off çeyrek final serisi, 3 maç üzerinden oynanacak. İki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek.

Sakarya temsilcisi küme düştü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol veda etti.

Trabzonspor Basketbol'un sezon başı ligden çekilmesiyle 15 takımla oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen diğer ekip ise Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol oldu.

Haftanın sonuçları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'de normal sezonun son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Fenerbahçe Beko: 62-138

Afyon Belediyespor-Anadolu Efes: 74-105

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 50-98

Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 100-51

Banvit-Türk Telekom: 83-96

Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ: 78-73

Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol: 70-66