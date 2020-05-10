Basketbolda liglerin akıbeti belli oluyor

Futbolda korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran’da başlatılma kararı alınmasının ardından, TBF de basketbol ligleri ile ilgili kararını veriyor.
TBF’den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14:00’te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir" denildi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim” dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in gelecek sezon planlarının arasında yer almayan sorunlu forveti 5-6 milyon Euro'luk bir teklif gelse dahi satacak.
Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testi yapılmış ve bir futbolcu ile bir personelin testi pozitif çıkmıştı. Siyah-Beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Tyler Boyd olduğu iddia edildi.