  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 21:26
  • |
  • Son Güncelleme:

Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi, hükmen mağlubiyeti kaldırıyor

Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi, hükmen mağlubiyeti kaldırıyor

Paylaş

AA

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hükmen mağlubiyet kuralıyla ilgili geçen ay onaylanan yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeye göre THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda maç kadrosuna Kovid-19 nedeniyle en az 8 oyuncu bildiremeyen takımlar, önceden olduğu gibi 20-0 hükmen mağlup sayılmayacak.

Söz konusu karşılaşmalar ertelenerek ileri bir tarihte oynanmak üzere yeniden programlanacak. Kural değişikliği, şu ana kadar Kovid-19 yüzünden oynanamayan 6 müsabaka için de geçerli olacak.

THY Avrupa Ligi'nde Zenit ve ASVEL'in ikişer maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle yeterli oyuncu çıkaramamaları sonrası oynanamamıştı. Zenit'in iki karşılaşmada da hükmen mağlup edildiği duyurulurken ASVEL ile ilgili kararın açıklanması bekleniyordu.

ULEB Avrupa Kupası'nda ise iki maç, Kovid-19 vakaları sebebiyle iptal edilmişti. Cedevita Olimpija, tüm takımın Kovid-19 nedeniyle karantinada olmasından dolayı Frutti Extra Bursaspor'a karşı hükmen mağlup ilan edilmişti. Kovid-19 vakaları görülen JL Bourg'un Umana Reyer ile karşılaşacağı maçın da oynanmayacağı açıklanmıştı.

Yönetmeliğe getirilen düzenlemenin, iki organizasyonun yönetim kurullarının onayına sunulmasının ardından hayata geçirilmesi bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Mert Hakan: İyi ki F.Bahçe'deyim
Mert Hakan: İyi ki F.Bahçe'deyim

Mert Hakan: İyi ki F.Bahçe'deyim

Bernard Mensah, koronavirüse yakalandı
Bernard Mensah, koronavirüse yakalandı

Bernard Mensah, koronavirüse yakalandı

Ali Koç isteyip de alamadığı 3 futbolcuyu tek tek açıkladı
Ali Koç isteyip de alamadığı 3 futbolcuyu tek tek açıkladı

Ali Koç isteyip de alamadığı 3 futbolcuyu tek tek açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Marcao'nun yerine gelecek stoper belli oldu! Demir gibi
Marcao'nun yerine gelecek stoper belli oldu! Demir gibi

Marcao'nun yerine gelecek stoper belli oldu! Demir gibi

UEFA Uluslar Ligi'ni yakından takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Norveç'in başarılı stoperi Stefan Strandberg'e kancayı taktı. Devre arasında Marcao'yu satması beklenen Cimbom, Brezilyalı savunmacının yerine Strandberg'i kadrosuna katacak. 30 yaşındaki oyuncunun Ural ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transfer olasılığını güçlendiriyor.

Hükmen mağlubiyet kaldırılıyor
Hükmen mağlubiyet kaldırılıyor

Hükmen mağlubiyet kaldırılıyor

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak.

İlk 11'ler belli oldu | Sırbistan-Türkiye
İlk 11'ler belli oldu | Sırbistan-Türkiye

İlk 11'ler belli oldu | Sırbistan-Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.

'Kulüplerin dayanma gücü gün geçtikçe azalıyor'
'Kulüplerin dayanma gücü gün geçtikçe azalıyor'

'Kulüplerin dayanma gücü gün geçtikçe azalıyor'

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerindeki etkisinin çok ağır olduğunu söyledi.

Avrupa maçlarının seyircili oynanmasını istiyor
Avrupa maçlarının seyircili oynanmasını istiyor

Avrupa maçlarının seyircili oynanmasını istiyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında oynanacak maçlara stat kapasitenisinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması için Türkiye Futbol Federasyonundan talepte bulunduklarını söyledi.

Maça çıkmayan Napoli, 3-0 hükmen mağlup sayıldı
Maça çıkmayan Napoli, 3-0 hükmen mağlup sayıldı

Maça çıkmayan Napoli, 3-0 hükmen mağlup sayıldı

Serie A yönetimi, oyuncularında koronavirüs olduğu gerekçesiyle karantinaya giren ve Juventus maçına çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 1 puanının silinmesine karar verdi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.