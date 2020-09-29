Basketbol maçında yumruklar havada uçuştu

Ukrayna’da yeni sezona hazırlanan takımların mücadelesi, çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı. Basketbol takımları Odessa ve Ternopil’in maçında yumruklar havada uçuştu.
Ternopil oyuncusu Maksim Sandul, rakibine pota altında dirsek atmasının ardından Odessa oyuncusu Baden Jaxen, takım arkadaşına yapılan sert harekete sinirlendi. Jaxen’in Sandul’a tepki vermesinin ardından saha bir anda karıştı!
İki takımın teknik ekiplerinin araya girmesinin ardından ortalık sakinleşirken maçın hakemleri maçı bitime 5 dakika kala bitirmek zorunda kaldı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında takımının futbolundan memnun kaldı.
Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Kayserispor, Portekizli yıldız Manuel Fernandes ile her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcu bugün şehre gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve görkemli bir törenle Sarı-Kırmızılılara imzayı atacak.
Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.
40 milyon pound karşılığında Manchester United'a imza atacağı iddia edilen Alex Telles için Kırmızı Şeytanlar'ın Porto'ya yaptığı ilk teklif 12 milyon pound oldu. Galatasaray, Brezilyalı sol bekin transfer karından yüzde 10 pay alacak.