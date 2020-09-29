  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 15:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Basketbol maçında yumruklar havada uçuştu

Basketbol maçında yumruklar havada uçuştu

Paylaş

Ukrayna Basketbol Ligi ekiplerinden Odessa ile Ternopil'in oynadığı hazırlık karşılaşmasında kavga çıktı.

Ukrayna’da yeni sezona hazırlanan takımların mücadelesi, çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı. Basketbol takımları Odessa ve Ternopil’in maçında yumruklar havada uçuştu.

Ternopil oyuncusu Maksim Sandul, rakibine pota altında dirsek atmasının ardından Odessa oyuncusu Baden Jaxen, takım arkadaşına yapılan sert harekete sinirlendi. Jaxen’in Sandul’a tepki vermesinin ardından saha bir anda karıştı!

İki takımın teknik ekiplerinin araya girmesinin ardından ortalık sakinleşirken maçın hakemleri maçı bitime 5 dakika kala bitirmek zorunda kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

1+1 yıllık imzalar atılıyor! Maaşında büyük fedakarlık
1+1 yıllık imzalar atılıyor! Maaşında büyük fedakarlık

1+1 yıllık imzalar atılıyor! Maaşında büyük fedakarlık

Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı! İmzalar atılıyor
Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı! İmzalar atılıyor

Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı! İmzalar atılıyor

Balotelli, Karagümrük'ü yakmaya geliyor!
Balotelli, Karagümrük'ü yakmaya geliyor!

Balotelli, Karagümrük'ü yakmaya geliyor!

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim derbideki oyundan memnun
Fatih Terim derbideki oyundan memnun

Fatih Terim derbideki oyundan memnun

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında takımının futbolundan memnun kaldı.

4'ü de elde kaldı! Bedavaya bile gönderilemiyor
4'ü de elde kaldı! Bedavaya bile gönderilemiyor

4'ü de elde kaldı! Bedavaya bile gönderilemiyor

Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.

Cazip teklife hayır diyemedi! Manuel Fernandes hayırlı olsun
Cazip teklife hayır diyemedi! Manuel Fernandes hayırlı olsun

Cazip teklife hayır diyemedi! Manuel Fernandes hayırlı olsun

Kayserispor, Portekizli yıldız Manuel Fernandes ile her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcu bugün şehre gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve görkemli bir törenle Sarı-Kırmızılılara imzayı atacak.

Fener'e yeni Muriqi! 'Maaşını öderseniz size kiralarız'
Fener'e yeni Muriqi! 'Maaşını öderseniz size kiralarız'

Fener'e yeni Muriqi! 'Maaşını öderseniz size kiralarız'

Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.

Cimbom buz kesti! Meğer 40 değil 12 milyon poundmuş
Cimbom buz kesti! Meğer 40 değil 12 milyon poundmuş

Cimbom buz kesti! Meğer 40 değil 12 milyon poundmuş

40 milyon pound karşılığında Manchester United'a imza atacağı iddia edilen Alex Telles için Kırmızı Şeytanlar'ın Porto'ya yaptığı ilk teklif 12 milyon pound oldu. Galatasaray, Brezilyalı sol bekin transfer karından yüzde 10 pay alacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.