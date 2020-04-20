Başkan'ın ziyaretinde çözüldü

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ
Simovic’in isim babası Ergun Gürsoy, AKŞAM’a konuştu. Tecrübeli kalecinin kendi ismini almasından büyük gurur duyduğunu belirten Gürsoy, şu ifadeleri kullandı: “Simovic, Köln’de Türk bayrağı ile tüm stadı dolaştı. İyi bir çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Biz çok faydalandık. Hakkı ile oynadı. Simovic’e ben her zaman yakınlık göstermişimdir. Biz Simovic’i 117 bin dolara aldık. Şimdi 1 milyon euroyu menajer bir transferde alıyor. Benim ismimi alması çok güzel bir duygu. Futbolculuğu bırakmaya yakın bir döneminde böyle bir konu konuşulmuştu. Böyle bir karar alınmıştı. Türk olmasında da benim katkım oldu. Allah razı olsun. Ben bu konuyu açtığımda yeni bakan çok ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı da Sırbistan’ı ziyaretinde Simovic’e yakınlık göstermiş. Sohbet etmişler. Simovic’in İstanbul’da evi var. Bizim de evladımız.”
GALATASARAY FORMASI
Türkiye ile hiçbir zaman bağlarını koparmayan Cevad Prekazi ve Zoran Simovic, 10 Ekim 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretine katılmıştı. Erdoğan’ı ziyaret eden Simovic ve Prekazi burada Başkan’a üzerinde isminin yazılı olduğu 11 numaralı G.Saray forması hediye etmişti.
Simovic 35 yıllık Türk vatandaşlığı hayalinin gerçekleştiğini AKŞAM'a açıkladı... Galatasaray'ın 8 yılına damga vurmuş Karadağlı file bekçisi, “Geçen sene Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşı olarak adım Ergun Gürsoy oldu. Ergun abiyi çok seviyorum. Türkiye'de bana çok yardımcı oldu” dedi.
Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.
Antalya, liglere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa liglerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bilindiği gibi UEFA da Şampiyonlar Ligi'ni 8'li final olarak İstanbul'da oynatmayı düşünüyor.
Ergun Gürsoy: “Zoran Simovic'in ismimi kullanması çok güzel bir duygu. İyi çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Cumhurbaşkanı, Sırbistan ziyaretinde Simovic'e yakınlık göstermiş, sohbet etmişler. Bakan da konuya ilgi gösterdi. Sorun çözüldü.”
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.
Feyenoord'la sözleşme uzatma hazırlığı yapan Dick Advocaat, transfer politikasını belirledi.
Fenerbahçe, gündemine aldığı Mauro Junior'un kasetlerini Alex de Souza'ya izlettirdi. Sarı-Lacivertlilerin efsanesi, 20 yaşındaki futbolcu için “Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder” ifadelerini kullandı.