Başkan'ın ziyaretinde çözüldü

Ergun Gürsoy: “Zoran Simovic'in ismimi kullanması çok güzel bir duygu. İyi çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Cumhurbaşkanı, Sırbistan ziyaretinde Simovic'e yakınlık göstermiş, sohbet etmişler. Bakan da konuya ilgi gösterdi. Sorun çözüldü.”

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

Simovic’in isim babası Ergun Gürsoy, AKŞAM’a konuştu. Tecrübeli kalecinin kendi ismini almasından büyük gurur duyduğunu belirten Gürsoy, şu ifadeleri kullandı: “Simovic, Köln’de Türk bayrağı ile tüm stadı dolaştı. İyi bir çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Biz çok faydalandık. Hakkı ile oynadı. Simovic’e ben her zaman yakınlık göstermişimdir. Biz Simovic’i 117 bin dolara aldık. Şimdi 1 milyon euroyu menajer bir transferde alıyor. Benim ismimi alması çok güzel bir duygu. Futbolculuğu bırakmaya yakın bir döneminde böyle bir konu konuşulmuştu. Böyle bir karar alınmıştı. Türk olmasında da benim katkım oldu. Allah razı olsun. Ben bu konuyu açtığımda yeni bakan çok ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı da Sırbistan’ı ziyaretinde Simovic’e yakınlık göstermiş. Sohbet etmişler. Simovic’in İstanbul’da evi var. Bizim de evladımız.”

GALATASARAY FORMASI

Türkiye ile hiçbir zaman bağlarını koparmayan Cevad Prekazi ve Zoran Simovic, 10 Ekim 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretine katılmıştı. Erdoğan’ı ziyaret eden Simovic ve Prekazi burada Başkan’a üzerinde isminin yazılı olduğu 11 numaralı G.Saray forması hediye etmişti.

Simovic AKŞAM'a konuştu: Artık adım Ergun Gürsoy