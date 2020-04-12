Başkan'ın favorisi Shane Larkin

AKŞAM
Rus “botevgrad.com” sitesi Anadolu Efes’in ABD’li yıldızı Shane Larkin’in Türk Milli Takımı’nı tercih etmesini mercek altına aldı. Haberde, “Larkin, ABD’den ayrıldıktan sonra Türkiye’yi ikinci vatanı olarak görmeye başladı. Çok da iyi bir performans sergiledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam bir spor tutkunu. Onun grafiği gözünden kaçmadı ve Türk vatandaşlığına geçmesi için elinden geleni yaptı” denildi.
Başkan Erdoğan’ın yaşanan süreçte belirleyici kişi olduğu vurgulanırken habere şöyle devam edildi:
“Herhalde yıllar önce ABD’li Larkin’e bir gün Müslüman bir ülkenin vatandaşı olacağını söyleseniz inanmazdı. Ancak Euroleague’in en iyi oyuncusu, Türk Milli Takımı’nın bir parçası oldu. Aynı zamanda Anadolu Efes’ten de yakın bir dönemde ayrılacağa benzemiyor. Larkin, Başkan Erdoğan’a yaptığı her şey için teşekkür etti.”
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