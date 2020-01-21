Başkan'dan 'Süper' takip

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Berlin’deki zirveye giderken arabada G.Saray-Denizli maçını izlemesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Alman ve Rus basını, “Alışılmadık bir başkan” yorumu yaptı.

AKŞAM

BERLİN’DE Alman DPA muhabirinin objektiflerine yansıyan görüntü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve futbola olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Merkel ve Putin’le görüşmeye giden Erdoğan’ın bindiği limuzinin içinde tabletten futbol maçı izlediği görüntüyü manşetine taşıyan Alman landeszeitung.de sitesi, “Berlin’de dünya güçleri Libya’daki barış müzakerelerini görüştü. Ancak Erdoğan için önemli olan tek şey siyaset değildi. Türkiye Cumhurbaşkanı arabasında Galatasaray-Denizli maçını izledi. Erdoğan futbol taraftarı olarak bilinir” yorumunda bulundu. Alman tag24.de ise, “Libya konferansı Berlin’i felç etti. Erdoğan zirve toplantılarından önce futbol maçını izledi” başlığıyla verdiği haberinde, “Erdoğan maçı izliyordu ama sonucu kaçırdı. Çünkü o arabadan indiğinde maç hala 0-0 devam ediyordu” diye yazdı. Znaj.ua ise, “Başkan Erdoğan arabada alışılmadık (olağandışı) bir şey yaptı. Putin’e doğru yola çıkarken futbol izledi. Ancak ne yazık ki sonucu görebilecek kadar zamanı yoktu. 0-0’ken maçı terk etmek durumunda kaldı” diye yazdı.