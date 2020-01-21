Başkan'dan 'Süper' takip

AKŞAM
BERLİN’DE Alman DPA muhabirinin objektiflerine yansıyan görüntü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve futbola olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Merkel ve Putin’le görüşmeye giden Erdoğan’ın bindiği limuzinin içinde tabletten futbol maçı izlediği görüntüyü manşetine taşıyan Alman landeszeitung.de sitesi, “Berlin’de dünya güçleri Libya’daki barış müzakerelerini görüştü. Ancak Erdoğan için önemli olan tek şey siyaset değildi. Türkiye Cumhurbaşkanı arabasında Galatasaray-Denizli maçını izledi. Erdoğan futbol taraftarı olarak bilinir” yorumunda bulundu. Alman tag24.de ise, “Libya konferansı Berlin’i felç etti. Erdoğan zirve toplantılarından önce futbol maçını izledi” başlığıyla verdiği haberinde, “Erdoğan maçı izliyordu ama sonucu kaçırdı. Çünkü o arabadan indiğinde maç hala 0-0 devam ediyordu” diye yazdı. Znaj.ua ise, “Başkan Erdoğan arabada alışılmadık (olağandışı) bir şey yaptı. Putin’e doğru yola çıkarken futbol izledi. Ancak ne yazık ki sonucu görebilecek kadar zamanı yoktu. 0-0’ken maçı terk etmek durumunda kaldı” diye yazdı.
TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Tottenham daha önce de talip olduğu Vedat Muriqi’yi yeniden gündemine aldı. İngilizler, F.Bahçe’nin maddi problemlerini fırsata çevirmek istiyor.
4 Ocak’ta Hatayspor U16 takımı, dün de Sivasspor U14 ve 15 takımlarını taşıyan otobüs yoldan çıktı. Özellikle 4. Gruptaki takımlar arasındaki deplasman mesafesinin 934 kilometreyi bulması, tehlikenin artmasına yol açıyor. Kulüp yönetimleri çözüm için TFF’ye öneriler hazırlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Berlin’deki zirveye giderken arabada G.Saray-Denizli maçını izlemesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Alman ve Rus basını, “Alışılmadık bir başkan” yorumu yaptı.
“İstanbul’u en çok seviyorum. Deniz her zaman büyük bir artı. Yılda on ay güneş görebiliyorsunuz. Havalar harika. İyi servis, mükemmel yemek, huzur var. Türkiye’yi çok beğendim.”
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı bir başka isim olan Miha Zajc konusunda karar bu hafta verilecek.
İTALYAN basını F.Bahçe’nin gözden çıkardığı Victor Moses’in, İnter’le anlaştığını ve Çizme’ye gideceğini yazdı.