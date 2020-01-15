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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00

Başkan'dan futbol zirvesi

Başkan'dan futbol zirvesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

AKŞAM

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da hazır bulundu. Yapılan görüşmede Erdoğan’a Ankara’da yapılan ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda öne çıkan konular iletildi. Önümüzdeki günlerde Meclise taşınacak olan Spor Yasası ile ilgili düşüncelerde  Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bilgiler verildi.

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Başkan'dan futbol zirvesi
Başkan'dan futbol zirvesi

Başkan'dan futbol zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

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