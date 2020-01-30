Başkan'dan '1' gönderme

AKŞAM
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün youtube kanalından taraftara mesaj yolladı. Bir öğretmeninin öğrencilere öğüdünü hatırlatan Ağaoğlu, “Öğretmen sınıfa girer girmez kara tahtaya 1 rakamı çizer. Sonra, ‘Bakın, bu kişiliktir.’ der. ‘Hayatta sahip olduğunuz en değerli şey.’ Ardından 1’in yanına bir 0 koyar ve ‘Bu, başarıdır’ der. Sıfırlar böyle uzayıp gider; ta ki en baştaki 1’i silene kadar. Tahtada sıfırlar kalmıştır. Hoca sınıfa dönerek ‘Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir’ der.
SAĞLAM KARAKTERLİYİZ
Bizim, çok sağlam karakterimiz var. Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz” dedi.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.
Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
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G.Saray’da Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Andone’un dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Brugge’ün, dün Aslan’a yaptığı teklif sonrası Senegalli için kapılar açılmış olabilir!
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