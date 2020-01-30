Başkan'dan '1' gönderme

Trabzon Başkanı, bir öğretmeninin öğrencilerine öğüdünü hatırlatıp, “Futbol ilkelerine aykırı yapılan provokasyonlar, futbolda düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz” dedi.

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün youtube kanalından taraftara mesaj yolladı. Bir öğretmeninin öğrencilere öğüdünü hatırlatan Ağaoğlu, “Öğretmen sınıfa girer girmez kara tahtaya 1 rakamı çizer. Sonra, ‘Bakın, bu kişiliktir.’ der. ‘Hayatta sahip olduğunuz en değerli şey.’ Ardından 1’in yanına bir 0 koyar ve ‘Bu, başarıdır’ der. Sıfırlar böyle uzayıp gider; ta ki en baştaki 1’i silene kadar. Tahtada sıfırlar kalmıştır. Hoca sınıfa dönerek ‘Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir’ der.

SAĞLAM KARAKTERLİYİZ

Bizim, çok sağlam karakterimiz var. Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz” dedi.