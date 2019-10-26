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Başkan Erdoğan'a 25. yıl beratı

Başkan Erdoğan'a 25. yıl beratı

F.Bahçe’de bugün yapılacak Yüksek Divan Kurulu’na katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üyelikte 25 yılını doldurduğu için berat takdim edilecek.

AKŞAM

F.BAHÇE Yüksek Divan Kurulu bugün saat 12.30’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak. Divan Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Fenerbahçe üyesi olan Başkan Erdoğan’a 25’inci yıl üyelik beratı takdim edilmesi planlanıyor. Erdoğan’ın Divan’da konuşma yapıp yapmayacağı ise netleşmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ise bugünkü toplantıda üyelere kulübün mali durumu ve sportif hedefleri hakkında açıklama yapacak. Divan Kurulu toplantısına çok yoğun bir katılım olması bekleniyor.

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