Başkan Zekeriya Alp gönülleri fethetti

MHK Başkanı karantina günlerinde hakemleri yalnız bırakmadı. Eski hakemler dahil herkese, “Yalnız değilsiniz. Bu zor süreçte yanınızdayız” diye mesaj gönderen Zekeriya Alp'in talimatıyla ihtiyaç sahibi olanlara da yardımda bulunulduğu bildirildi.

AKŞAM

Spor müsabakalarının koronavirüs salgınıyla durmasının ardından mali sıkıntı içinde olan hakemlerin mağduriyetini AKŞAM gündeme getirdi. MHK Başkanı Zekeriya Alp’in de bu dönemde hakemlere yardımcı olmak için adeta bir seferberlik ruhuyla hareket ettiği ortaya çıktı. Eski hakemler dahil herkese yazılı bir mesaj gönderen Başkan Alp, “Koronavirüsü salgını nedeniyle devletimiz tarafından açıklanan kurallara harfiyen uyulmalıdır. Bu zor günlerde Merkez Hakem Kurulu olarak hepinizin yanındayız. Yalnız değilsiniz ve herhangi bir nedenle bir desteğe gereksinim duyulduğunda İl Hakem Kurulu’nu, Bölgesel Hakem Kurulu’nu, Hakem İşleri Müdürlüğü’nü, MHK Bölge Sorumlusu’nu arayarak destek talebinizi iletebilirsiniz” dedi.

İYİ ÇALIŞIN VE SAĞLIKLI BESLENİN

İlgili tüm birim ve kişilerin bu konuda bilgilendirildiğini de belirten Alp, “Eldeki tüm olanak ve güçle sorununuza çözüm bulunması için gayret gösterileceğinden emin olabilirsiniz. Bu süreçte tüm hakemlerimize tavsiyemiz, sorumlu hocalarınız tarafından gönderilen video antrenman ve sağlıklı beslenme programının evde uygulanmasıdır. Birlik ve beraberlikler böylesi zor günlerde gerçek anlamını bulur” ifadesini kullandı. Merkez Hakem Kurulu’nun, Başkan Alp’in talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi olan hakemlere bazı desteklerde bulunduğu da öğrenildi.