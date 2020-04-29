Başkan Recep Tayyip Erdoğan harika yönetiyor

Gaziantepspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya'da “gsp.ro”ya konuştu.

Sumudica, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı övdüğüm için eleştirildim. Ama Erdoğan’ın futbolda ve genel olarak Türkiye’de neler yaptığını görüyorum. 80 milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiye, 100.000 civarı vaka ve 3.000’den az ölümle, koronavirüs krizini çok iyi yönetti. Sağlık sistemi gerçekten birinci sınıf. Bunu gözlerimle gördüm. Başakşehir’de solunum cihazları ile donatılmış 4.000’den fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa edildi” dedi.

LİG KATAR’DA OYNANABİLİR

Sumudica, “Acıbadem’e gittiğimde Hilton’da olduğumu sandım. Beni lüks bir odaya götürdüler. Ve bu tipte 6 hastane var! Devlet, futbolda da sadece takımlara para desteği sunmakla kalmadı. Altyapı harika. Ligler başlarsa yayıncı beIN SPORTS’un ligi Katar’da oynatmak istediğini söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.