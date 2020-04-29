Başkan Recep Tayyip Erdoğan harika yönetiyor

Sumudica, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı övdüğüm için eleştirildim. Ama Erdoğan’ın futbolda ve genel olarak Türkiye’de neler yaptığını görüyorum. 80 milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiye, 100.000 civarı vaka ve 3.000’den az ölümle, koronavirüs krizini çok iyi yönetti. Sağlık sistemi gerçekten birinci sınıf. Bunu gözlerimle gördüm. Başakşehir’de solunum cihazları ile donatılmış 4.000’den fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa edildi” dedi.
LİG KATAR’DA OYNANABİLİR
Sumudica, “Acıbadem’e gittiğimde Hilton’da olduğumu sandım. Beni lüks bir odaya götürdüler. Ve bu tipte 6 hastane var! Devlet, futbolda da sadece takımlara para desteği sunmakla kalmadı. Altyapı harika. Ligler başlarsa yayıncı beIN SPORTS’un ligi Katar’da oynatmak istediğini söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
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