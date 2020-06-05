Başkan Mustafa Cengiz kolları sıvadı

Ancak Cengiz’in temposunu düşürmeye hiç niyeti yok. Kurmayları Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal’la sürekli olarak görüşen ve onları misafir eden Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve son kararlarla ilgili onay sürecinde aktif olarak yer alıyor.
(Fanatik)
Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.
Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.
Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.
Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.
Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.
İngiliz basını, Beşiktaş'ın Aston Villa'nın genç santrforu Keinan Davis'i istediğini öne sürdü. Siyah Beyazlı ekibin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile temasların başladığı belirtildi.