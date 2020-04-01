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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 22:10
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 22:13

Başkan Gümüşdağ'dan taraftara teşekkür mesajı

Başkan Gümüşdağ'dan taraftara teşekkür mesajı

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Koronavirüs tedavisi gören Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarların Başakşehir kulüp binasına astığı destek pankartı için teşekkür mesajı yayınladı.

Medipol Başakşehir taraftarları, koronavirüs tedavisi devam eden Başkan Göksel Gümüşdağ’a destek olmak amacıyla Başakşehir kulüp binası önüne Gümüşdağ’ın fotoğrafının da bulunduğu "Çok olanlar değil inananlar kazanır demiştik, artık hem çokuz, hem inanıyoruz. Birlikte kazanacağız. Güçlü Kal Büyük Başkan" yazılı pankart astı. Turuncu-lacivertli taraftarların bu davranışına Başkan Gümüşdağ da kayıtsız kalmayarak, teşekkür mesajı yayınladı. Başakşehir resmi sosyal medya hesabından paylaşılan teşekkür mesajında Başkan Gümüşdağ şu ifadelerle taraftarlara teşekkürlerini iletti:

"Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle."

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