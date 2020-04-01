Başkan Gümüşdağ'dan taraftara teşekkür mesajı

Medipol Başakşehir taraftarları, koronavirüs tedavisi devam eden Başkan Göksel Gümüşdağ’a destek olmak amacıyla Başakşehir kulüp binası önüne Gümüşdağ’ın fotoğrafının da bulunduğu "Çok olanlar değil inananlar kazanır demiştik, artık hem çokuz, hem inanıyoruz. Birlikte kazanacağız. Güçlü Kal Büyük Başkan" yazılı pankart astı. Turuncu-lacivertli taraftarların bu davranışına Başkan Gümüşdağ da kayıtsız kalmayarak, teşekkür mesajı yayınladı. Başakşehir resmi sosyal medya hesabından paylaşılan teşekkür mesajında Başkan Gümüşdağ şu ifadelerle taraftarlara teşekkürlerini iletti:
"Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle."
Koronavirüs krizi tüm dünyayı olduğu gibi spor dünyasını da vurdu. Futbolcu maaşlarının düşürülmesi konusunda yönetimlerle futbolcular arasında görüşmeler sürerken, Galatasaray'ın, kulüp çalışanlarının maaşlarından yüzde 30 kesintiye gittiği öğrenildi.
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