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'Başkan Fenerbahçe sevdalısı'

'Başkan Fenerbahçe sevdalısı'

Ali Koç, “Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı, kendisi bizi kırmadı, geldi. Şereflendirdi. Yüksek Divan Kurulu üyemiz oldu” diye konuştu.

AKŞAM

BEINSPORTS’A açıklamalarda bulunan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili, “Cumhurbaşkanımız bir F.Bahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı, geldi, şereflendirdi. F.Bahçe kayrılıyor meselesi... F.Bahçe en son kayrılan takımdır” açıklamasını yaptı. F.Bahçe Başkanı Koç, “Fenerbahçe’nin bütün operasyonu çevirebilmesi için her  sezon 1.2 milyar TL’ye ihtiyacı var. F.Bahçe’nin yarattığı nakit, 800 milyon ile 1 milyar TL arasında değişiyor” yorumunu yaptı.  Koç, “Fenerbahçe hiç devlet desteği olmadan, kendi imkanlarıyla ve başka hiçbir yerde maç oynamadan kendi stadını yaptı. Bizim olmayan, başka yere yapılan bir stadı almakla övünmedik. Fenerbahçe, Türkiye’deki statlaşma projesinin öncülerinden olmuştur. Koç Holding bünyesindeki Catering firmasının G.Saray’la sözleşmesi feshedilmiş mi bilmiyorum. İlgilendiğim bir iş değil. Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi. Ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi. Aziz Yıldırım’a 2 kez ulaşamadım. Asistanı mazeretleri olduğunu söyledi” dedi.

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