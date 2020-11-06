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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 16:25
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Başkan Erdoğan'dan Yusuf Yazıcı'ya tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan Yusuf Yazıcı'ya tebrik telefonu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in deplasmanda Milan'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Milan maçında hat-trick yaparak Lille’e galibiyeti getiren Yusuf Yazıcı’yı arayarak tebrik etti.

Milli futbolcumuz, Sparta Prag deplasmanından sonra Milan deplasmanında da hat-trick yapmış ve UEFA Avrupa Ligi’nde 6 gole ulaşarak krallık yarışında zirveye yerleşmişti.

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