Başkan Erdoğan'dan UEFA'ya büyük tepki: Sporcularımız bir linç kampanyasıyla karşı karşıya

UEFA’nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik tavrını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"SPORCULARIMIZ BİR LİNÇ KAMPANYASIYLA KARŞI KARŞIYA"

"Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor."

"UEFA'NIN HAKSIZ VE SİYASİ TAVRINI REDDEDİYORUZ"

Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor. Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor."