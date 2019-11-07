Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7414
  • 6,3679
  • 274.414
  • 102680
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'dan UEFA'ya büyük tepki: Sporcularımız bir linç kampanyasıyla karşı karşıya

Başkan Erdoğan'dan UEFA'ya büyük tepki: Sporcularımız bir linç kampanyasıyla karşı karşıya

Başkan Erdoğan'dan UEFA'ya büyük tepki: Sporcularımız bir linç kampanyasıyla karşı karşıya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalar yaptı.

UEFA’nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik tavrını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"SPORCULARIMIZ BİR LİNÇ KAMPANYASIYLA KARŞI KARŞIYA"

"Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor."

"UEFA'NIN HAKSIZ VE SİYASİ TAVRINI REDDEDİYORUZ"

Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor. Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor."


Partner muamması son buldu! Aslıhan Karalar'dan açıklama
Tülin Şahin'den bebeğiyle ilk poz
Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi
Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Veda etti
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
<p>Edinilen bilgiye göre olay, Niğde Şehiriçi taşımacılığı yapan C.S.’nin kullandığı 51 H 0009 plaka

Engelli Kartıyla Otobüse Binen Şahıs Şoföre Böyle Saldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yasemin Kay Allen sapığı ifşa etti

Rize'de AFAD ekiplerini alarma geçiren olay!