Başkan Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı sözleri: Ciddi bir şey çıkacağını sanmıyorum

Başkan Erdoğan, "UEFA'nın yaptığını şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Griezmann'ın Macron'a verdiği selam var, ona bir şey verdiler mi? Milli takımın bir milli bakışı var. Bu bakışı da seyircileriyle paylaşıyor.

Ben buradan ciddi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktayı gelmiş bir takıma herhangi bir yaklaşım olmaz." ifadelerini kullandı.