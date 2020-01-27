Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı

Başkan Erdoğan’ın Kobe Bryant mesajı şu şekilde:
“Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanındaki insanları basketbolun sevincine ortak eden basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın ölümü beni derinden üzdü. Basketbol hayranı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerini sunmak istiyorum.”
I am deeply saddened by the loss of basketball legend #KobeBryant who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. As a basketball fan and the President of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/tBYdFBTiBl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2020
Başkan Erdoğan, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile ilgili paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı.
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Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu.
Sol bek arayışlarına devam eden ve Ricardo Rodriguez’le bu mevkideki problemini çözmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin İsviçreli yıldızdan önce C.Palace forması giyen Patrick Van Aanholt’a gittiği ortaya çıktı.
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararı sonrasında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile prensip anlaşmasına vardı.