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aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:41
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:43

Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı

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Başkan Erdoğan, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan’ın Kobe Bryant mesajı şu şekilde:

“Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanındaki insanları basketbolun sevincine ortak eden basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın ölümü beni derinden üzdü. Basketbol hayranı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerini sunmak istiyorum.”

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Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı
Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Başkan Erdoğan, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile ilgili paylaşımda bulundu.

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