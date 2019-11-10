Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye tavsiye: Öz kaynaklara yatırım yapın

Başkan Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleşen ziyarette, taraflar arasında oldukça samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleşti. İşte Başkan Erdoğan ve Çebi arasında geçen diyalog:

ERDOĞAN: Hayırlı olsun. Yeni görevinizde başarılar dilerim.

ÇEBİ: Efendim, hem Türk sporuna hem de Beşiktaş'a yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.

ERDOĞAN: Bütün kulüplere geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerekli desteği vereceğiz…

ÇEBİ: Faizlerin aşağı düşmesi hem Beşiktaş'ın hem de borçlu kulüplerin sorunlarını çözmede yardımcı oldu.

ERDOĞAN: Beşiktaş büyük bir camia. Genlerinizde öz kaynak var. Öz kaynaklardan yetiştirdiğiniz efsanelere, yıldızlara sahipsiniz. Paraları yabancı oyunculara yatırmak yerine öz kaynaklara yatırım yapın. Beşiktaş'a daha fazla fayda sağlarsınız.

Ziyarette Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma ve Kartal heykeli hediye etti.

(Sabah)