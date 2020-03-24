Başkan Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesi ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.