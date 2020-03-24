Başkan Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Başkan Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesi ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bütün takıma test yapıldı. Futbolculardan Muslera ve Saracchi'nin test sonucu belli oldu.
Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hastaneden yapılan açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" denildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması dünya basınında geniş yankı buldu.