Başkan Erdoğan'a teşekkür

AKŞAM
G.SARAY’DA olağan ve olağanüstü divan kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Cengiz, “Borç yapılandırması sorunlarımızı tamamen çözmedi ama nefes aldırdı. Borç yapılandırmasını devletin desteğiyle yaptık. Biz 10 yıllık ödeme planı istiyorduk ama 5 yıla yayıldı. Bunun gecikmesinin en önemli nedenlerinden biri Emlak Konut ile olan sorunların devam etmesiydi. Sulh yoluyla Emlak Konut ile sorunlarımızı çözdük” şeklinde konuştu. Cengiz, sözlerini söyle sürdürdü: “Orta dünya ve üst dünya bir araya gelse, Florya’nın tapusunu yeniden alamazdı, biz aldık. 2016’da ödediğimiz bedel üzerinden aynen geri aldık. Ben buradan açıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz kendi mülkümüzü aldık. Rakiplerimiz de buradan hemen çıkıp bir şey söylemesin. Biz adımlarımızı UEFA’ya göre atıyoruz. G.Saray asla hileye hurdaya girmez. Eğer bir hata yaptıysak onu söyleyin, düzeltiriz. Bu rakiplerimiz için de geçerli.”
KURAL DEĞiŞMEZ!
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, “Kulüp Lisans Talimatı’nda oyun oynanırken kural değişikliğine kesinlikle karşıyız. Gerçi oyun oynanırken 1 kez kural değiştirildi (Süper Final). O sezon da alnımız ak bir şekilde kupayı kaldırdık. Bugün dilekçe veren, değişsin diyen kulüpler var. Aslında onlar hükme bağlamıştı! Sadece Trabzonspor ve biz, transfer detaylarını açıklıyoruz. Vizyoner ve şeffaf olduğunu söyleyen kulüpler açıklamıyor” şeklinde konuştu
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