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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 00:31
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Başkan Erdoğan, Yusuf Yazıcı'yı kabul etti

Başkan Erdoğan, Yusuf Yazıcı'yı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı makamında kabul etti.

Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, tüm takımın imzaladığı Lille formasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

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Beşiktaş, Ankaragücü maçında bir ilki yaşadı
Beşiktaş, Ankaragücü maçında bir ilki yaşadı

Beşiktaş, Ankaragücü maçında bir ilki yaşadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
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