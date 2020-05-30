Başkan Erdoğan: 'Tarihini bilen gençler yetişecek'

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması ödül törenine video konferans ile katılan Başkan Erdoğan, “Devlet olarak önceliğimiz, tarihini bilen gençler yetiştirmektir” dedi

AKŞAM

İSTANBUL’UN fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nın final müsabakaları dün tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun ödül törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla katıldı. Programda geleneksel ve olimpik okçular, Erdoğan’ın “Ya Hak” nidası ile atış gerçekleştirdi.

OK&YAY DEVLET NİŞANESİ

Başkan Erdoğan, şu mesajları verdi: “İstanbul’un fethini de daha mütevazı etkinliklerle idrak etmeye çalışıyoruz. 8. Fetih Kupası ise salgın sonrasında yapılan ilk spor müsabakası özelliği taşıyor. Ülkemizle beraber dünyayla da ilgiyle takip edilen bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını temenni ediyorum. Ok ile yay devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere de sahiptir.

HABERSİZ TUTUNAMAYIZ...

Kökleriyle bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir. Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum. Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlâklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir.”