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  3. Başkan Erdoğan talimatı verdi! Vali Kadir Çakır müjdeyi açıkladı

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Vali Kadir Çakır müjdeyi açıkladı

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Vali Kadir Çakır müjdeyi açıkladı

Yozgat’ta evden getirdikleri eski kilimleri sererek “halı saha” görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar için halı saha yapılıyor. Vali Çakır, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu devreye girdiler. Talimatlarıyla o alana spor alanı yapılacak” dedi.

AKŞAM

YOZGAT’TA bir grup çocuğun evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek ‘halı saha’ görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasının haber yapılması üzerine yetkililer harekete geçti. Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse, çocukları ziyaret ederek halı saha isteklerini yerine getireceklerini ifade etti. Vali Çakır, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu devreye girdiler. Onların da talimatlarıyla çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabileceği bir alan oluşturacağız. Sayın Belediye Başkanımız ile de görüştük, elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi. Bu arada Yozgat Gençlik ve Spor il Müdürü Rasim Parlak da çocukları ziyaret ederek futbol topu hediye etti. 

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