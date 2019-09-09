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Başkan Erdoğan: Önemli olan 3 puandı

Başkan Erdoğan: Önemli olan 3 puandı

Erdoğan, futbolcuları “Önemli olan 3 puandı. Moldova’yı yenersek çok daha hayırlı olacaktır” ifadelerini kullanarak tebrik etti.

AKŞAM

VODAFONE Park’ta oynanan Andorra mücadelesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile soyunma odasına inen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaştı ve onları galibiyetten dolayı kutladı. Erdoğan, soyunma odasında futbolcularla yaptığı konuşmada, “Arkadaşlar öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Önemli olan 3 puanı almaktı. Zar zor da olsa 3 puanı aldık. Salı günü çok önemli. İnşallah bugünden alacağımız derslerle Moldova’yı yenersek çok daha hayırlı olacaktır” ifadelerini kullandı

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