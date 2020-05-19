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  • 19 Mayıs 2020 Salı 15:49
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 15:51

Başkan Erdoğan, gençler ve sporcularla görüştü

Başkan Erdoğan, gençler ve sporcularla görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.

Sözlerinin hemen başında Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını şükranla yad ederek, aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Bu gece idrak edilecek Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecenizi ayrıca tebrik ediyorum. Rabbimden bizi ramazana kavuşturduğu gibi bayrama da sağlık, afiyet ve huzur içinde eriştirmesini niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

Spor alanındaki yatırımların meyvelerinin de toplandığını ifade eden Erdoğan, "2002 yılında 206 bin olan faal sporcu sayımız, 4 milyon 606 bine ulaştı. Sporcu yetiştirmede önemli bir rol üstlenen antrenörlerimizin 18 bin 674 olan sayısı ise 251 bini aştı." dedi.

- "Üç kurala muhakkak riayet edeceğiz"

Koronavirüs sürecinin sporcuları olumsuz etkilememesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, 2019'da yetenek taraması sonucunda seçilen 110 bin öğrencinin eğitimlerini, antrenörler eşliğinde uygulamalı ve teorik olarak online yayın üzerinden sürdürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcuların dahil olduğu, bilgilendirici içeriklerle kamu spotlarıyla sosyal medya canlı yayınlarıyla evde kalan vatandaşlar için 7 gün 24 saat faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

"Evde Kal Hareketsiz Kalma" projesinin ünlü sporcular ve alanında uzman antrenörler eşliğinde devam ettiğini aktaran Erdoğan, ayrıca EBA TV'de spor eğitim programlarının yayınlanmaya başladığını söyledi.

Katılımcılar arasındaki sporculara seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli sporcu kardeşlerim bu vesileyle tabii ki jimnastikte dünya şampiyonu İbrahim Çolak kardeşime özellikle bu süreç içerisinde bunu da fırsata dönüştürmek suretiyle Allah'tan şifalar diliyorum. Tabii hepsinden öte içinizde biliyorum ki voleybolcu kardeşlerim de var ve yine genç yaşta maalesef bir kaza neticesinde şu anda sakat durumda olan Meltem kardeşimize Allah'tan şifalar diliyorum, Meltem'i yakından takip ediyorum ve yarından itibaren Ankara'da tedavisine ayrıca devam edeceğiz. Rabbim Meltem kızımıza da şifalar versin. Annesiyle de görüşmeler yaptım ve takibini başta doktorum olmak üzere hepsi yakından takip ediyorlar."

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