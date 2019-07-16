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  3. Başkan Erdoğan, Ayşe Tekdal ve Necati Er'i gönderdiği telgrafla tebrik etti

Başkan Erdoğan, Ayşe Tekdal ve Necati Er'i gönderdiği telgrafla tebrik etti

Başkan Erdoğan, Ayşe Tekdal ve Necati Er'i gönderdiği telgrafla tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı kazanan milli atletleri gönderdiği telgrafla tebrik etti.

İsveç'in Gavle kentinde yapılan Avrupa U23 Şampiyonası'ndan zaferlerle ülkeye dönen Milli Takım'a devletin zirvesinden tebrik mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Atletizm Federasyonu'na gönderdiği tebrik telgrafında Avrupa şampiyonu olan Ayşe Tekdal ve Necati Er'i kutladı.

Cumhurbaşkanı'nın tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milletimizin göğsünü kabarttınız. 

Gurur duyduğumuz bu anlamlı başarınızdan dolayı sizi gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."  (DHA)

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