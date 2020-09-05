Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti

SPOR GÜNDEMİ

İrfan Can Eğribayat, Göztepe'de İrfan Can Eğribayat, Göztepe'de Göztepe, 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fırsat imzası Josef de Souza Fırsat imzası Josef de Souza Sarı-Kırmızılı ekip, en ihtiyaç duyduğu bölge için çok iyi bir şans yakaladı. Galatasaray'ın ilgilendiği Fenerbahçeli eski oyuncu Josef, Suudi Kulübü Al Ahli'yle sözleşmesini feshetti. Aslan, bonservis bedeli ödemeden ezeli rakibinin eski yıldızını kadrosuna katmak üzere...

Beşiktaş golcüsüyle söz kesti Beşiktaş golcüsüyle söz kesti Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. Önceliğini Kalinic ve Ze Luis'e veren Kartal, transfer için acele etmeyecek.

F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü Süper Lig'i 7'nci sırada bitiren Fenerbahçe, borsada açık ara şampiyon oldu, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 22 Mart 2020'de 6.65 fiyattan işlem gören ‘FENER' hisseleri dün borsada 35 TL'nin üzerine çıktı. Mart'ta Kanarya'ya yatırım yapanlar parasını 5'e katladı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 3,5 milyarı buldu.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi gündemde. Sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi.