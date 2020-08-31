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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:20
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Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti

Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nı kutladı.

İletişim Başkanlığınca paylaşılan görüntülere göre, finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı ile Giresun'a giderken uçakta video konferans yoluyla görüşen Erdoğan, voleybolda 19 yaş altı genç kızlarda Avrupa'da ikinci kez şampiyon olunmasından çok farklı bir mutluluk yaşadığını belirtti.

Gençlerden bir üst segmentte de şampiyonluk beklediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben bunu da başaracaklarına inanıyorum. Hocamızı da tebrik ediyorum, kutluyorum sizleri. Bütün teknik kadronun yanında kaptanımızı da tabii bütün takım adına özellikle tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlar adına sizleri kutluyorum. İnşallah Türkiye'ye döndükten sonra Külliye'de sizleri ayrıca ağırlamak isterim."

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