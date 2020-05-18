Başkan Cengiz'e ikinci operasyon

AKŞAM
Kısa bir süre önce beyin ameliyatı olan ve taburcu edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yeniden ameliyata alındı. Yaklaşık 7 saat süren mide operasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Başkan Mustafa Cengiz’i dün sabah saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cengiz’in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
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Albayrak “Planlanmış bir ameliyattı. Ameliyatın başarılı geçtiği söylendi. Allah doktorlarımızı korusun. Beyin ameliyatı esnasında da Sayın Ali Koç yanımızdaydı. Galatasaray camiası adına çok teşekkür ederim” dedi. Yusuf Günay ise “İki kritik ameliyat da başarılı gitti. Kısa sürede başkanımız görevine dönecektir“ diye konuştu. Öte yandan Cengiz’e ‘Geçmiş olsun’ mesajları yağdı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
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