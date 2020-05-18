Başkan Cengiz'e ikinci operasyon

Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanaması nedeniyle dün bir operasyon daha geçirdi. Ameliyat çok başarılı geçti.

AKŞAM

Kısa bir süre önce beyin ameliyatı olan ve taburcu edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yeniden ameliyata alındı. Yaklaşık 7 saat süren mide operasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Başkan Mustafa Cengiz’i dün sabah saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cengiz’in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

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Albayrak “Planlanmış bir ameliyattı. Ameliyatın başarılı geçtiği söylendi. Allah doktorlarımızı korusun. Beyin ameliyatı esnasında da Sayın Ali Koç yanımızdaydı. Galatasaray camiası adına çok teşekkür ederim” dedi. Yusuf Günay ise “İki kritik ameliyat da başarılı gitti. Kısa sürede başkanımız görevine dönecektir“ diye konuştu. Öte yandan Cengiz’e ‘Geçmiş olsun’ mesajları yağdı.