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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 14:48
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Başkan Çebi Fikret Orman'ın ihracını isteyecek

Başkan Çebi Fikret Orman'ın ihracını isteyecek

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Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın tazminat konusundaki uzlaşma çağrısını reddetti, 36 milyon liranın ödenmesini istedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı çoktan gitti ama krizi kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-beyazlılardaki görevine son verildiğinden beri takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, şu anda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyor. Avcı'nın tazminatı ise toplamda 36 milyon lira. Elli yedi yaşındaki teknik adamın avukatı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana hiçbir ödeme yapılmadığını belirtmişti. Bunun üzerine Çebi yönetimi, tazminat konusunda uzlaşmak için Avcı'yı görüşmeye çağırdı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının uzlaşmayı reddetmesi şaşkınlığa sebep oldu.

FİKRET ORMAN'IN İHRACI İSTENECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi, Avcı ile yapılan sözleşmeyi incelediğinde adeta çıldırdı. Abdullah Avcı'ya tazminatsız istifa hakkı tanınırken, Beşiktaş'ın yüklü miktarda tazminat konusunda çaresiz bırakılmasına büyük tepki gösteren Çebi, önümüzdeki ay yapılacak divan kurulu toplantısında Fikret Orman'ın, görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı ihracını isteyecek. Diğer yöneticilerin de bu konuda Çebi'ye tam destek verdiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'A TAZMİNAT YOK

Abdullah Avcı'ya 36 milyon lira ödemek zorunda bırakılan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde ise çok dikkatli davrandı. Siyah-beyazlı yönetim, görevine son verilmesi durumunda Sergen Hoca'ya en ufak bir tazminat ödemeyecek.

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