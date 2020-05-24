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aksam.com.tr
  • 24 Mayıs 2020 Pazar 16:03
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Başkan Çebi Beşiktaş camiasının bayramını kutladı

Başkan Çebi Beşiktaş camiasının bayramını kutladı

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından çektiği video ile siyah-beyazlı camianın Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından çektiği video ile siyah-beyazlı camianın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Geçtiğimiz günlerde korona virüsü atlattığı açıklanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından camiasının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Çebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değeli Beşiktaşlılar. Bugün Ramazan Bayramı. Beşiktaş’ın örf, adet ve teamüllerimizde yüz yüze bayramlaşmak vardır. Ancak içinde bulunduğumu Covid 19 salgını nedeniyle bir araya gelemedik. Dolayısıyla size bu videoyu paylaşmak istedim. Hepinizin bayramını en içten dillerimle kutluyorum. Sabrın selamet, birlik ve beraberliğin başarıyı getirdiği bu dünyamızda tüm camiamızın öncelikle bayramlarını kutlarken birlik ve beraberlikle huzur içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum. Sağlıklı kalın ve huzurlu olun.”

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